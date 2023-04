Fußball-Bezirksliga

vor 52 Min.

Ecknach bleibt Aindlings Angstgegner - Kissinger Trainereffekt verpufft

Plus Ecknach schlägt Aindling und sorgt für Spannung. Stätzling verpasst Sieg. Kissings neuer Coach verliert zum Auftakt. Affing taumelt Richtung Kreisliga.

Der VfL Ecknach bleibt der Angstgegner des TSV Aindling. Im Derby geht es hart zur Sache und am Ende jubeln mal wieder die Ecknacher. Keinen Jubel gab es beim FC Stätzling, denn im Verfolgerduell gegen Jettingen fielen keine Tore. Kissings neuer Trainer Sebastian Bregulla kassierte beim Einstand eine empfindliche Niederlage. Wie der neue Coach seinen Einstand erlebt hat und warum er auch viel Positives mitnimmt. Noch finsterer sieht es für den FC Affing aus, der in Wertingen seinen Trainer zu einer lauten Halbzeitansprache zwingt.

VfL Ecknach – TSV Aindling 1:0

Es bleibt dabei: Der TSV Aindling kann beim VfL Ecknach einfach nicht gewinnen. Am Donnerstagabend setzten sich die Gastgeber vor 300 Zuschauerinnen und Zuschauern mit 1:0 durch. Der Tabellenführer zeigte zu Beginn des Derbys Kostproben seines Könnens. Hohes Tempo, viel Einsatz, zahlreiche Balleroberungen – lediglich Tore fehlten. Benjamin Woltmann kam zu einem gefährlichen Kopfball. Kurz vor der Pause führte eine Musterkombination der Ecknacher zum Tor des Tages. Angelo Jakob spielte Michael Eibel an und der setzte mit einer idealen Vorlage auf der rechten Seite Serhat Örnek ein, der nicht minder geschickt vollendete. Zu diesem Zeitpunkt eine schmeichelhafte Führung, doch am Ende war der dreifache Punktgewinn der Hausherren durchaus berechtigt. Denn danach verfasste Aindling keine Empfehlungsschreiben mehr für die Landesliga, die zunächst gezeigten Tugenden waren nicht mehr zu sehen.

