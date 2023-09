Fußball-Bezirksliga

vor 17 Min.

Ecknach ist sauer - Nachspielzeit kostet Stätzling den Sieg

Plus Der VfL Ecknach verliert unglücklich in Jettingen. Stätzling fehlen Sekunden zum Sieg. Hollenbach verliert trotz dreimaliger Führung. Der SV Mering marschiert.

Der SV Mering feiert den dritten Erfolg in Serie und setzt sich in der Spitzengruppe fest. Der FC Stätzling behauptet sich in Unterzahl gegen Tabellenführer Wertingen stark. Die Nachspielzeit und ein Traumtor verhindern den Sieg. Der TSV Hollenbach geht drei mal in Führung und verliert trotzdem. Der SC Griesbeckerzell erkämpft sich einen Punkt. Der VfL Ecknach verliert in Jettingen und hadert mit dem Schiedsrichter.

TSV Wertingen - FC Stätzling 2:2

