Ecknach verliert Derby gegen Stätzling und seinen Spielertrainer

Plus Stätzling feiert einen Erfolg über den VfL Ecknach. Aindling verspielt die Tabellenführung. Affing geht in Spiel eins nach Al-Jajeh unter, Kissing befreit sich.

Der FC Stätzling setzt sich im Landkreisderby gegen den kriselnden VfL Ecknach durch. Die Gäste verlieren nicht nur das Spiel, sondern auch ihren Spielertrainer, der ins Krankenhaus muss. Der TSV Aindling verliert die Tabellenführung und der FC Affing geht im ersten Spiel nach dem Abgang von Trainer Marc-Abdu Al-Jajeh unter. Kissing feiert einen Befreiungsschlag.