Ein Start nach Maß in die Frühjahrsrunde für den SV Mering

Zum Auftakt nach der Winterpause empfing der SV Mering am Freitagabend den SVO Germaringen. Nach zuletzt knappen Aufeinandertreffen setzten sich die Meringer dieses Mal souverän mit 3:0 durch. Vor knapp 100 begeisterten Zuschauern verlief der erste Spielabschnitt eher ruhig: In den ersten 45 Minuten fanden beide Teams noch nicht in ihren Rhythmus, sodass spektakuläre Torchancen rar waren.

Kerem Degirmenci Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frühjahrsrunde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SV Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis