Hart umkämpfte Partie zwischen Aindling und Stätzling - aber keine Tore

TSV und der FC Stätzling trennen sich mit einem 0:0. Affing holt in Maihingen einen 0:3-Rückstand auf. Ecknach verliert in schwacher Besetzung in Meitingen mit 0:3.

Der FC Stätzling erkämpfte sich im Nachbarschaftsduell beim TSV Aindling einen Punkt. Ecknach unterlag deutlich, Kissing schaffte erneut keine Auswärtspunkte.

TSV Aindling – FC Stätzling 0:0

Der Endstand hat am Freitag einige Zuschauer verwundert. In der ersten Halbzeit gab der TSV Aindling Gas, spielte in den gegnerischen Strafraum, verlor den Ball aber immer wieder. In der siebten Spielminute gelang es dem TSV, den FCS auszuspielen, doch der Abschluss ging gegen die Stätzlinger Latte. „Das hätte bereits die Führung sein können“, sagte Christian Adrianowytsch, Cheftrainer des TSV Aindling. Doch die Lechtaler ließen sich immer wieder den Ball abnehmen.

Die Partie blieb stets flott und sehr umkämpft und lebte mit fortschreitender Spieldauer von der Spannung. Eine Zehn-Minuten-Strafe für Aindlings Gabriel Merane brachte keine Überlegenheit der Stätzlinger. Beiden Teams merkte man an, dass sie das Unentschieden nicht verwalten wollten, sondern auf den entscheidenden Treffer hofften.

Nach der Gelb-Roten Karte für Merane war der FCS noch einige Minuten in Überzahl. Dabei sprang noch eine sehr gute Möglichkeit heraus. Nach einer Ballstaffette schoss Simon Adldinger die Kugel in aussichtsreicher Position übers Tor. Bei den Zuschauern machte sich Enttäuschung bemerkbar, doch die Trainer beider Mannschaften machen einen erleichterten Eindruck. Adrianowytsch sagte: „Die erste Halbzeit waren wir spielerisch und kämpferisch überlegen.“ Auch die zweite sei in Ordnung gewesen. „Nur in der 80. Minute hätten wir unsere Chance wahrnehmen müssen.“

Der TSV Aindling hat momentan personelle Schwierigkeiten, einige Spieler sind verletzt oder fehlen aus beruflichen Gründen. Auch bei der den Stätzlingern, die seit zwei Wochen kommissarisch vom Betreuer Rainer Koch geleitet werden, ist die Stimmung positiv. Koch spricht von einem „kampfbetonten, emotionalen, gelungenen Spiel“. „In der ersten Halbzeit waren die Aindlinger überlegen“, sagt der kommissarische Leiter. „Doch die zweite Halbzeit war ein Sieg für uns. Den Aindlingern ging langsam, aber sicher die Luft aus.“ (joj)

Ecknach muss Niederlage hinnehmen

TSV Meitingen – Ecknach 3:0

Der VfL Ecknach verlor sein Auswärtsspiel in Meitingen verdient mit 0:3. Wie groß die Personalsorgen beim VfL waren, zeigte ein Blick auf den Spielberichtsbogen. Innenverteidiger Johannes Grimm wurde nach über einem Jahr reaktiviert und Altmeister Mario Schmidt, der nur in absoluten Notfällen zum Einsatz kommen soll, stand in der Startformation. „Ich mache unserer Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf“, machte Ecknachs verletzter Spielertrainer Michael Eibel nach dem Abpfiff klar. „Dass das heute nicht leicht wird, war vorher klar. Und wir haben es in meinen Augen nicht schlecht gemacht. Gegen Meitingen in der Verfassung ist es auch keine Schande zu verlieren.“

In schlechter Besetzung: Der VfL Ecknach (blaue Trikots) unterlag gegen den TSV Meitingen. Foto: Sarina Schäffer

Eibel hatte vor der Partie gegen die offensivstarken Meitinger explizit auf die Qualität von Ausnahmespieler Mateo Duvnjak, Spielertrainer Denis Buja und Ex-Bayernligaspieler Michael Meir hingewiesen; bereits nach sechs Minuten wusste auch der letzte auf der Meitinger Sportanlage warum. Duvnjak spielte einen Doppelpass mit Meir und der setzte mit einem Steilpass Buja in Szene, der vor VfL-Keeper Hannes Helfer verwandelte. Und auch sonst war Meitingen die bessere Mannschaft mit den gefährlicheren Offensivaktionen. Ecknach konnte nur selten für Entlastung sorgen und die wenigen Angriffe erstickten Meitingens Innenverteidiger Arthur Fichtner und Raphael Mahler, dem das 2:0 glückte. Am Ende köpfte Buja eine Ecke erneut von Duvnjak aufs Tor. Helfer konnte abwehren, aber Mathias Heckel bekam gleich zweimal die Chance zum Nachschuss und der zweite Versuch schlug im Ecknacher Kasten ein. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Meitingen eine Vielzahl an Konterchancen hatte, um das Ergebnis noch weiter in die Höhe zu schrauben. (jng)

Remis zwischen Maihingen und Affing

FC Maihingen – FC Affing 3:3

Im diesem Duell fielen sechs Tore – dennoch kam es zu einem Remis. Es war der erste Punkt für die Gäste. In der ersten Halbzeit lief das Spiel für den FCA gut, bis Maximilian Steger plötzlich frei vor dem Affinger Kasten stand – 1:0 in der 23. Minute. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit stand auch Stimpfle frei und machte das 2:0. Die Affinger gingen frustriert in die Halbzeitpause. Auch danach lief es für sie nicht gut. Stimpfle machte das Tor zum 3:0. Die Affinger steckten nicht auf und schlugen zurück – mit drei Toren durch Anel Jusufovic, Daniel Framberger und Marco Buchner gelang ihnen eine beachtliche Aufholjagd. Der Affinger Spielertrainer Tobias Jorsch kommentierte die Leistung seiner Mannschaft so: „Die erste Halbzeit war nicht gut. Wir haben zu wenig Leben ins Spiel gebraucht, obwohl es momentan um viel geht.“ Dann blickte Jorsch auf die nächsten Tage: „In der Trainingswoche werden wir alles geben. Gegen Nördlingen II müssen wir natürlich diesmal 90 Minuten alles geben, und nicht wie heute nur zehn Minuten. Der Sieg kommendes Wochenende ist Pflicht“, so der Affinger Spielertrainer. (joj)

Ziemetshausen - Kissing 2:0

Der Kissinger SC schafft erneut keine Auswärtspunkte. Aus dem Spiel gegen Ziemetshausen, das man weitgehend im Griff hatte, sprang nichts Zählbares heraus. Selbst einen Foulelfmeter konnte man nicht zur Führung verwerten. Den Schuss von Julian Schmidt wischte Titian Fendt aus dem unteren, rechten Eck, gleiches gelang dem TSV-Torsteher bereits in der 27. Minute. Als dann Schmid erneut steil geschickt wurde, kam das Handspiel eines TSV-Abwehrspielers dazwischen. Die Unparteiischen wollten nichts gesehen haben und der Konter lieferte die Führung für den Gastgeber durch Nicolai Miller (41.). Alles Reklamieren seitens des KSC half nichts. Nach dem Wiederanpfiff die Chance nach einem TSV-Rückpass für Siebert, der konnte sich aber nicht gegen den im Mittelfeld postierten TSV-Keeper durchsetzen. Alles nach vorn werfend, fing sich der Gast Konter ein, die zunächst von Torhüter Niklas Köchl entschärft wurden (65., 77.). Tarik Music gelang mit einem starken Auftritt gegen die entblößte KSC-Abwehr die Entscheidung (88.). Niklas Köchl verhinderte am Ende mit einer Glanzparade eine noch höhere Niederlage. (rgw)