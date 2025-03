Heiß auf den Rückrundenstart: SV Mering empfängt Germaringen zum Heimspiel

Nach einer intensiven Winterpause fiebert der SV Mering dem Rückrundenstart in der Bezirksliga entgegen. Im letzten Punktspiel vor der Unterbrechung holte die Mannschaft auswärts bei Lagerlechfeld ein 1:1-Unentschieden. Nachdem Lukas Weißenböck den MSV in der 83. Minute in Führung brachte, mussten die Gäste kurz vor Schluss in der 88. Minute noch den Ausgleichstreffer durch den eingewechselten Daniel Raffler hinnehmen. Nun soll das Team im Heimspiel gegen den SVO Germaringen für einen gelungenen Start in die zweite Saisonhälfte sorgen.

In der Hinrunde kamen die Meringer trotz zwischenzeitlicher Führung nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Ein Blick auf die jüngsten Duelle verrät, dass es zwischen beiden Teams nicht nur spannend, sondern auch torreich zur Sache ging. Aus den letzten drei Aufeinandertreffen holte der SV Mering dabei zwei Unentschieden und einen Sieg. „Wir freuen uns, dass wir mit Germaringen in die Rückrunde starten können. Beide Teams spielen mit offenem Visier und wollen gewinnen, was die Duelle in der Vergangenheit auch zeigen“, sagt Trainer Dominik Sammer.

Sperre aus der Hinrunde: Trainer Dominik Sammer fehlt dem SV Mering am Spielfeldrand

Der SVO Germaringen steht aktuell mit 28 Punkten aus 19 Spielen auf Platz acht der Bezirksliga Süd und spielt eine ähnliche Saison wie der SV Mering. Offensivspieler Timo Wörz sticht dabei mit neun Treffern und zwei Vorlagen besonders heraus.

Personell stehen dem MSV bis auf Luigi Manfreda, der in der Vorbereitung eine bittere Verletzung erlitt, alle Spieler zur Verfügung. „Für uns geht es in diesem Spiel darum, das zu bestätigen, was wir aktuell im Training, aber auch in den Testspielen liefern. Wir haben das Ziel gesetzt, am Ende der Saison auf Rang drei zu stehen. Um das zu erreichen, ist ein Sieg im Auftaktspiel enorm wichtig. Wir möchten auch die drei Punkte holen“, erklärt Sammer.

Der 27-Jährige wird im kommenden Spiel seine Mannschaft aufgrund einer Sperre nicht vom Spielfeldrand aus anfeuern können. Adrian Wolf vertritt den Trainer am Freitagabend um 19 Uhr an der Seitenlinie.