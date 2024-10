Heißes Landkreisderby: Rinnenthal hat gegen Ecknach das Glück auf seiner Seite

Nur für den TSV Hollenbach läuft es in der Fußball-Bezirksliga Nord in dieser Saison optimal. Fast alle anderen Landkreis-Teams stecken im unteren Mittelfeld oder gar im Tabellenkeller fest. Stätzling und Griesbeckerzell mussten jetzt erneut Niederlagen einstecken. Rinnenthal triumphierte im Landkreisderby gegen Ecknach. In der Bezirksliga Süd feierte der SV Mering den fünften Sieg in Folge.

