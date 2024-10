Hollenbach behauptet Tabellenspitze im Derby, Mering baut bei Kartenfestival Siegesserie aus

Derbyzeit in den Bezirksligen: Während in der Bezirksliga Schwaben Nord Hollenbach auf Griesbeckerzell trifft und weiterhin ohne Niederlage bleibt, trennen sich auch Ecknach und Stätzling unentschieden. Rinnenthal muss in den Nachbarlandkreis Donau-Ries zum SV Wörnitzstein Berg. Der SV Mering fährt in der Bezirksliga Schwaben Süd derweil einmal über den Lech und liefert sich mit dem FC Königsbrunn ein hitziges Duell, dessen Ende ganze vier Spieler nicht mehr auf dem Feld miterleben.

