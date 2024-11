Hollenbach hat es erwischt: Wieder spätes Drama in Mering

18 Spiele war der TSV Hollenbach in der Bezirksliga Nord ungeschlagen. Nun hat es den Spitzenreiter erstmals erwischt, im Derby gegen den TSV Meitingen. Ein Eigentor besiegelte die erste Pleite. Der FC Stätzling rutscht dank des vierten Zu-Null-Erfolgs in Serie weiter nach oben. Der SV Mering macht es wieder spannend, hat aber dieses Mal das bessere Ende für sich. Rinnenthal gelingt die Revanche gegen Haunstetten dank zwei Doppelpackern. Der VfL Ecknach vergibt zahlreiche Chancen, gewinnt aber dennoch das Abstiegsduell. Zell ist nah dran am Punkt.

