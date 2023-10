Fußball-Bezirksliga

Kein Sieger zwischen Hollenbach und Ecknach - Stätzling souverän, Mering im Pech

Plus Der TSV Hollenbach und der VfL Ecknach trennen sich leistungsgerecht 1:1. Der FC Stätzling bleibt oben dran, der SV Mering verschenkt den Sieg spät.

Im Derby teilten sich der TSV Hollenbach und der VfL Ecknach die Punkte. Beide Teams agierten mit wenig Risiko. Ganz im Gegensatz zum SV Mering, der sich in Wiggensbach in der 90. Minute auskontern ließ und so den Sieg vergab "wie eine B-Jugend-Mannschaft". Der FC Stätzling feiert einen souveränen Erfolg und bleibt oben dran.

TSV Hollenbach - VfL Ecknach 1:1

