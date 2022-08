Kissing schlägt Aufstiegsanwärter, Ecknach übernimmt die Spitze

Plus Kissing gewinnt das zweite Heimspiel. Neuer Spitzenreiter im Norden ist Ecknach. Stätzling wartet weiter auf den ersten Sieg, Aindling verliert überraschend.

Den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel holte der Kissinger SC und hat als Aufsteiger noch eine weiße Weste in der Bezirksliga Süd. Die hat auch der VfL Ecknach, der nach dem Sieg in Nördlingen neuer Tabellenführer der Nordstaffel ist. Weiter auf den ersten Dreier der Saison warten muss der FC Stätzling. Aindling kassiert Rückschlag.