Fußball-Bezirksliga

29.05.2023

Kissing verabschiedet sich mit Niederlage aus der Bezirksliga

Plus Die letzten Punktspiele in der Bezirksliga: Der Kissinger SC unterliegt gegen Haunstetten, dem FC Stätzling gelingt dagegen ein solider Saisonausklang.

Das heimschwache Affing muss zwar die Bezirksliga verlassen, konnte sich jedoch über den zweiten Heimsieg der Saison freuen. Absteiger Kissing verliert auch sein letztes Spiel gegen Haunstetten. Stätzling gelingt ein versöhnlicher Saisonausklang, Aindling lässt trotz schwieriger Vorbereitungen in Nördlingen nichts anbrennen.

Kissing - Haunstetten 2:4

Die Gäste aus Haunstetten durften sich als zweifacher Sieger fühlen. Sie setzten sich nicht allein mit 4:2 Toren in Kissing durch, sie schafften auch den direkten Erhalt der Bezirksliga. Dieses Ziel war für Kissing schon vor dieser letzten Partie außer Reichweite geraten. Der Absteiger konnte sich über zwei Treffer freuen, die Michael Guggumos und Lukas Genitheim erzielten. Eine Viertelstunde vor Schluss wurde Jonas Graf für zehn Minuten ausgeschlossen, diese Strafe machte die Aufgabe für die Kissinger noch schwerer, als sie ohnehin bereits war. Die Treffer von Haunstetten markierten Florent Kuci, Christoph Stelzner, erneut Kuci mit einem Foulelfmeter und am Ende auch noch Daniel Schnürle. Hätte Kissing die Liga gehalten, wäre Sebastian Bregulla wohl Trainer geblieben, nun aber wird er voraussichtlich von einem Kandidaten aus dem Team zwei abgelöst. Bregulla versicherte, dass er ohne Groll gehe, er traut seinem bisherigen Team eine Etage tiefer einiges zu: „Der Favorit in der Kreisliga wird Kissing bleiben, der Kader ist gut genug, um wieder aufzusteigen.“ (jeb)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

