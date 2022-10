Kissing werden die Punkte weggeschnappt, Aindling weiter an der Spitze

Plus Ein vielversprechender Start, dann drei Gegentore und der KSC verliert. Der FC Affing hält gegen den Favoriten Aindling mit, eine Unachtsamkeit entscheidet die Partie.

Eine knappe Partie zwischen Affing und Aindling hielt die Zuschauerinnen und Zuschauer in Atem. Kissing strauchelt zu Hause, während Stätzling sich auswärts durchsetzt. Ecknach kassiert bittere Niederlage.