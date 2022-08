Fußball-Bezirksliga

14:00 Uhr

Kissinger Chancenwucher: Aufsteiger kassiert bittere Niederlage

Gebrauchter Abend: ratlose Gesichter beim Kissinger SC nach der 0:3-Niederlage in Aystetten.

Plus Der Kissinger SC verliert das zweite Spiel in Folge. Beim SV Cosmos Aystetten nutzt der KSC seine Chancen einfach nicht. Was Co-Trainer Dardan Gashi bemängelt.

Mit einem 19-Mann-Kader waren die Bezirksliga-Fußballer des Kissinger SC zum Nachholspiel nach Aystetten gereist, am Ende stand dennoch eine 0:3-Niederlage. „Wir sind zu leise und lassen die Köpfe zu früh hängen“, so Co-Trainer Dardan Gashi, der erneut den erkrankten Marco Henneberg vertrat.

