Machtdemonstration: Stätzling lässt Affing im Derby keine Chance

Plus Der FC Stätzling gewinnt das Derby beim FC Affing. Kissing unterliegt aufgrund individueller Fehler. Aindling strauchelt, Ecknach befreit sich.

Einen starken Einstand feierte Stätzlings Trainer Emanuel Buam in seinem ersten Punktspiel mit seinem neuen Team. Beim FC Affing feierte die junge Truppe des FCS einen absolute verdienten 3:0-Erfolg und dürfte mit dem Abstieg wohl nicht mehr zu tun haben. Gleiches gilt für den VfL Ecknach, der auch sein zweites Spiel 2023 gewinnt. Zwei Punkte ließ dagegen den TSV Aindling liegen, hatten aber Glück im Unglück, denn der Rückstand auf die Spitze blieb gleich.