Fußball-Bezirksliga

17:00 Uhr

Mering feiert ersten Sieg - Hollenbach und Stätzling stürzen ab

Plus Der SV Mering holt den ersten Sieg. Der FC Stätzling verliert die Tabellenspitze. Die Serie des SC Griesbeckerzell reißt. Hollenbach verliert, Ecknach jubelt.

Der Knoten ist endlich geplatzt: Im vierten Anlauf holte sich der SV Mering den ersten Dreier der Saison. Aufgrund von Personalmangel muss erneut Trainer Dominik Sammer eingreifen. Der Coach kündigt noch Transferaktivitäten an. Derweil gab es für den FC Stätzling den ersten Rückschlag. Gegen den TSV Rain II nutzte der FCS seine Chancen nicht und unterlag mit 0:1 und ist damit die Tabellenspitze los. Die erste Niederlage musste der TSV Hollenbach nach einer schwachen Leistung hinnehmen. In Torlaune präsentierte sich der VfL Ecknach, der im dritten Heimspiel endlich jubeln dürfte. Dagegen kassierte der SC Griesbeckerzell seine erste Pleite in der Bezirksliga.

SV Mering – SV Egg 2:1

Den lang ersehnten ersten Dreier fuhr der MSV ein. „Der Sieg war wirklich enorm wichtig, sonst wären wir unten reingerutscht. Endlich haben wir uns belohnt“, so Trainer Dominik Sammer, der bis zur 71. Minute von der Seitenlinie aus coachte, dann aber doch noch aufs Feld musste: „Ich war der Einzige, der für die Position infrage kam. Ich habe versucht, der Mannschaft zu helfen und den Sieg über die Zeit zu bringen.“ Seine Mannschaft setzte die Gäste früh unter Druck. Das Pressing lohnte sich nach 20 Minuten. David Schwab erlief einen zu kurz gespielten Rückpass und erzielte die Führung. Auch in der Folge war Mering das spielbestimmende Team, nutzte seine Chancen auf das 2:0 allerdings nicht. „Wir haben dafür hinten fast nichts zugelassen. Es war keine Glanzleistung, aber eine geschlossene Teamleistung. Die Mannschaft wächst immer mehr zusammen, das ist wichtig.“ Gleich neun Spieler fehlten dem MSV gegen Egg, weshalb die Gastgeber im zweiten Durchgang etwas tiefer standen. Die Allgäuer hatten nun mehr Ballbesitz, ohne aber gefährlich zu werden. Mering versteckte sich allerdings nicht und kam zum 2:0. Eine Flanke von Lukas Weißenböck verwandelte Harald Kerber per Volley. Dabei war der Einsatz des Routiniers aufgrund einer Erkrankung fraglich. „Er hat sich durchgebissen und ist als Aushilfskapitän vorangegangen“, so Sammer, der am Sonntag bereits schon wieder in Germaringen am Spielfeldrand stand, um einen der kommenden Gegner zu beobachten. Im nächsten Spiel möchte er das dann auch wieder bei seinem Team ausschließlich machen. „Ich bin jetzt wirklich fertig von den beiden Spielen und hoffe, dass ich nicht mehr ran muss. Wir werden auch nochmals auf dem Transfermarkt aktiv werden.“ (sry-)

