Fußball-Bezirksliga

23.09.2023

Mering hat ein leichtes Spiel gegen den Tabellenletzten

Plus Gegen den Tabellenletzten Langerringen hat der SV Mering viele Chancen. Griesbeckerzell siegt, Hollenbach sammelt wichtige Punkte.

Die Spiele am Wochenende brachten Bewegung in die Tabelle: die zweite Niederlage in Folge für Griesbeckerzell. Ein Torregen für den SV Mering, Stätzling strampelte gegen Horgau. Hollenbach strich einen verdienten Sieg ein, Ecknach scheitert knapp.

Meitingen – Griesbeckerzell 2:0

Das hatte man sich beim SC Griesbeckerzell anders vorgestellt – und trotzdem musste man am Sonntagnachmittag die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Bei der 0:2-Pleite hatte die Mannschaft von Trainer Matthias Kefer erst kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Die erste Halbzeit begann verhalten ohne spielerische Highlights. Die erste nennenswerte Chance nutzte der TSV Meitingen zur 1:0 Führung. Einen zügig vorgetragenen Konter vollendete Meitingens Spielmacher Duvnjak, als er Keeper Florian Hering ausspielte und den Ball ins leere Tor schob. Zum Rückstand gesellte sich dann auch noch die Verletzung von Tobias Huber, der aufgrund muskulärer Probleme ausschied.

