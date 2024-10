Mering mit perfekter Woche - Rinnenthal trotz Hollenbach Punkt ab

Die englische Woche ging in den Bezirksligen zu Ende. Die optimale Ausbeute machte der SV Mering dank eines Arbeitssieges perfekt. Der BC Rinnenthal trotzte Spitzenreiter Hollenbach ein Unentschieden ab. Die Krebsbachtaler hielten allerdings ihren Vorsprung an der Spitze gleich. Einen Befreiungsschlag feierte der FC Stätzling, der besonders defensiv überzeugte. Der VfL Ecknach rutscht tiefer in die Krise. Gleiches gilt für den SC Griesbeckerzell.

