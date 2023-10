Fußball-Bezirksliga

Mit frischem Personal: TSV Hollenbach will Topteam Wörnitzstein ärgern

Daniel Zweckbronner kehrt in den Kader des TSV Hollenbach zurück.

Plus Der TSV Hollenbach muss am Freitag zum SV Wörnitzstein. Beim Topteam sieht es personell wieder besser aus. Auf was die Krebsbachtaler achten müssen.

Der SV Hollenbach eröffnet mit der Auswärtspartie beim SV Wörnitzstein-Berg (Anpfiff 19 Uhr) den 13. Spieltag der Bezirksliga Nord. Nach dem 1:1 im Derby gegen den VfL Ecknach dürfen sich die Krebsbachtaler nicht zurücklehnen, sollten vielmehr weiter punkten, um den Abstand zum ersten Abstiegsrelegationsplatz auszubauen. Derzeit beträgt der Abstand zu jenem 13. Tabellenplatz lediglich drei Punkte.

Die Gastgeber haben sich vor der Saison mit Angreifer Blerand Kurtishaj (30) und Mittelfeldakteur Michael Knötzinger (29), der zugleich als Co-Trainer fungiert, prominent verstärkt. Beide zählten über viele Jahre zum Stammpersonal beim TSV Rain in der Bayern- und Regionalliga. Hinzu kamen noch weitere junge, talentierte Neuzugänge, die Spielertrainer Dominik Bobinger (früher ebenfalls TSV Rain) zu einer schlagkräftigen Truppe formte. Der fünfte des Vorjahres ordnete sich also nicht unerwartet im oberen Tabellendrittel ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

