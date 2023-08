Fußball-Bezirksliga

19.08.2023

Nach dem guten Start ein Dämpfer: Ecknach nimmt Stätzling in die Mangel

Plus Nach dem Traumstart unterliegt der FC Stätzling mit 0:2 gegen Ecknach, dem gelingt dritter Sieg in Folge. Mering setzt Serie fort.

Der FC Stätzling kann nicht an den guten Saisonstart anknüpfen und verliert 0:2 gegen Ecknach. Mering muss sich erneut mit einem Unentschieden begnügen, Hollenbach beweist Stärke und gewinnt in Gersthofen. Griesbeckerzell startet mit einer glänzenden Premiere in der Bezirksliga.

FC Stätzling – VfL Ecknach 0:2

Der FC Stätzling blieb nach dem Traumstart von neun Punkten aus drei Spielen erneut zu Hause ohne Punkt und Tor. Bei der 0:2-Niederlage gegen den VfL Ecknach fehlte bei zwei Lattentreffern auch das nötige Glück. In der Anfangsphase sorgten die Gastgeber durch Martens und Iffarth für die ersten Offensivaktionen. Spektakulär wurde es in der 14. Minute. Der FCS brachte nach zweimal Hacke seinen Stürmer Iffarth in Position, der den Ball ans Kreuzeck knallte. Die Stätzlinger waren zwar die aktivere Mannschaft, kamen aber durch Nick Sautter nur noch zu einer Kopfballchance. Nach einer halben Stunde fiel durch Örnek der Führungstreffer der Gäste.

