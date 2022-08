Nach erster Niederlage: Kissing ist ohne seinen Coach gefordert

Im Nachholspiel tritt der Kissinger SC am Mittwoch beim SV Cosmos Aystetten an. Neben Trainer Marco Henneberg fehlt eine ganze Reihe an Spielern.

Es war ein schon fast vergessenes Gefühl für die Fußballer des Kissinger SC. Am Samstag unterlag der Aufsteiger in der Bezirksliga Süd dem Aufstiegsfavoriten TSV Bobingen knapp mit 0:1. Für den KSC war es nicht nur die erste Niederlage in einem Ligaspiel in diesem Kalenderjahr, sondern gar seit dem 14. November.

Trainer Marco Henneberg war aufgrund einer Erkrankung übrigens nicht vor Ort. „Irgendwann musste es uns ja mal erwischen. Das lag aber nicht daran, denn ich spiele ja nicht“, so Henneberg, der auch am Mittwoch bei der Nachholpartie beim SV Cosmos Aystetten (Anpfiff 19 Uhr) nicht dabei sein wird. Er wird wieder vertreten von Co-Trainer Dardan Gashi: „Ich habe vollstes Vertrauen. Wir machen die Aufstellung gemeinsam.“ Henneberg wird die Partie dann per Liveticker verfolgen. „Das ist schlimm für mich. Ich gehe zu Hause die Decke hoch. Obwohl die Gastgeber in der vergangenen Saison noch zwei Klassen höher spielten, geht der Aufsteiger nicht unbedingt als Außenseiter in die Partie. Denn in der Tabelle steht der KSC mit zwei Zählern mehr auf dem Konto einen Platz über den Cosmonauten. Personell sieht es allerdings nicht so gut aus bei den Kissingern, wie Henneberg zugibt: „Uns fehlen acht Spieler, weshalb der Kader dünn sein wird. Aber wir wollen offensiv wieder eine Schuppe drauflegen.“

Letztmals in einem Punktspiel standen sich die beiden Konkurrenten 2013 gegenüber. Damals noch in der Kreisliga. Beide Duelle gingen damals an den KSC. (sry-)