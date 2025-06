Die Vorbereitung startet: Bezirksligist testet gegen Regionalligisten

Ein Spektakel soll es werden, die Auswärtsfahrt des Regionalligisten TSV Schwaben Augsburg zum BC Rinnenthal am Samstagabend. Dort ist allerlei Rahmenprogramm zum Vorbereitungsauftakt geplant. In Mering versucht sich der SV an einem Umbruch mit straffem Testspielprogramm, während Ecknach ein wenig später in den Freundschaftsspielreigen einsteigt.

BC Rinnenthal: Hüpfburg, Einlaufkinder – hochkarätiger Gegner: Mit dem TSV Schwaben Augsburg gastiert seit langer Zeit einmal wieder ein Regionalligist an der Leite. Grund genug für die Mannen um die beiden Spielertrainier Manuel Utz und Maxi Merwald den Start der Vorbereitung eine Woche nach vorn zu legen. „Klar ist es für die Jungs eine super Sache, sich einmal mit so einem Gegner zu messen“, so Merwald und Utz unisono. Der TSV Schwaben Augsburg kann derweil durchaus mit regionalen Kickern glänzen. So sind mit Maxi Heiß, Dennis Ruisinger und Jonas Greppmeir drei Mannen aus Ottmaring, Hollenbach und Adelzhausen vertreten.

Zweite Bezirksligasaison: BC Rinnenthal verstärkt sich für „frischen Wind“

Es soll ein gebührender Auftakt in die zweite Bezirksligasaison in Folge sein, sagt Abteilungsleiter Thomas Losinger: „Das zweite Jahr ist in der Regel deutlich schwieriger als das erste. Die Gegner kennen einen jetzt.“ Deshalb habe Rinnenthal sich entschieden, zur Stammmannschaft noch drei, vier Neuzugänge dazuzuholen: „Nach der Euphorie der letzten Saison sollen die frischen Wind bringen.“ 2024/2025 belegte der BCR im Schlussklassement den neunten Platz: „So ähnlich wollen wir auch diese Saison enden. Priorität Nummer eins ist aber der Nicht-Abstieg.“ (TL)

SV Mering: Etwas höher will sich kommende Saison der SV Mering ansiedeln. Der hat zwar noch mit einem Umbruch zu tun, wie Vorsitzender Georg Resch sagt: „Wir sind aber froh, dass wir in kürzester Zeit ein neues Trainergespann zusammenstellen konnten.“ Thilo Wilke übernimmt zur kommenden Saison das Traineramt. Sein Vorgänger Dominik Sammer folgte den Rufen von Ex-Zweitmannschaftstrainer Sascha Mölders und heuerte als dessen Co-Trainer beim Regionalligisten SC Wiedenbrück an. Zusätzlich verließen einige Leistungsträger die Mannschaft, Nachfolger fand der MSV größtenteils im eigenen Nachwuchs.

Neuer Trainer, vier hochkarätige Abgänge: SV Mering kämpft mit einem Umbruch

So gilt es nun, als Mannschaft mit neuem Trainer und den neuen jungen Spielern zusammenzufinden: „Die Jungen sollen Fuß fassen und wir wollen ein Gefüge einspielen. Dann wollen wir am Ende wieder in der Region um den sechsten Platz landen.“ Um sich als Team zu finden, steht ein strammes Testspielprogramm an, das am Samstagmittag mit der Heimpartie gegen den TSV Aindling startet (12 Uhr). Danach stehen innerhalb von zwei Wochen bis einschließlich 6. Juli noch drei weitere Testspiele gegen Rinnenthal, Schwabmünchen und Thalhofen an. Bald darauf sollte bereits der Startschuss für die Bezirksligasaison fallen. Dafür hegt Resch noch einen Wunsch: „Vielleicht dürfen wir auch mal wieder in der Bezirksliga Nord antreten.“

VfL Ecknach: Die vergangene Saison war noch gar nicht beendet, da verkündete der VfL Ecknach bereits den ersten Hammertransfer. Ex-FCA-Profi und früherer Bayernliga-Trainer Sören Dreßler übernimmt nach sechs Jahren Schaffenspause den vakanten Trainerposten. Ihm zur Seite stehen wird der ehemalige Spielertrainer der zweiten Ecknacher Mannschaft, Vincent Aumiller, der im Sommer seine Karriere beendete. Beim Tabellenzehnten der vergangenen Bezirksligasaison stehen nun auch einige Testspiele an, in denen Dreßler und Aumiller ihr Team formen und einspielen können. Auftakt ist am 29. Juni beim TSV Dinkelscherben, auch gegen den ASV Dachau und den FC Königsbrunn testen die Ecknacher.