Rinnenthal verlängert mit Trainerduo - Wechsel bei der Zweiten

Die Winterpause nutzten die Verantwortlichen des BC Rinnenthal, um mit Ihrem Trainerduo Manuel Utz und Maximilian Merwald um eine weitere Saison zu verlängern. „Für uns war schnell klar, dass wir gern mit den beiden verlängern wollen“, so Abteilungsleiter Losinger. „Sie passen sowohl sportlich als auch menschlich perfekt zu unserem Verein und haben in den letzten Jahren, hervorragende Arbeit geleistet“. Nachdem auch Merwald und Utz schnell klar war, ein weiteres Jahr in Rinnenthal auf der Kommandobrücke arbeiten zu wollen, war man sich schnell einig.

