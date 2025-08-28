Seit drei Spielen ungeschlagen: Der BC Rinnenthal gastiert in Gersthofen

Nach den zuletzt überzeugenden Siegen mit 2:0 gegen Maihingen und 4:1 in Wörnitzstein mussten sich die Rinnenthaler am vergangenen Wochenende mit einem 1:1-Unentschieden gegen Jettingen zufriedengeben. Damit blieb der BCR das dritte Spiel in Serie ungeschlagen und konnte sich mit elf gesammelten Punkten von der gefährlichen Zone absetzen. Nun wartet die nächste schwierige Auswärtsaufgabe bei einem Gegner, gegen den die jüngste Bilanz nicht gerade positiv ausfiel.

Am Freitagabend um 19.30 Uhr eröffnet der BCR den achten Spieltag der Bezirksliga Nord beim TSV Gersthofen. Die Gersthofener starteten nach dem knapp verpassten Aufstieg schwach in die neue Saison und rangieren bislang mit sieben Punkten auf Tabellenplatz elf. Nach zwei Siegen zum Auftakt blieb der TSV in den vergangenen vier Duellen ohne Sieg und holte dabei lediglich einen Zähler. In der vergangenen Saison setzten sich die Gersthofener in beiden Duellen durch – mit 2:0 und 3:2 behielten sie gegen den BCR jeweils die Oberhand.

BC Rinnenthal steht in der Tabelle vor dem TSV Gersthofen, verlor vergangene Saison aber zweimal

„Nach dem verpassten Aufstieg sind die Erwartungen natürlich hoch und es ist normal, dass man dann schwierig in die Saison startet. Sie sind zwar gerade nicht in Form, mussten aber auch in den ersten Wochen auf Spieler wie Fabian Bühler verzichten“, erklärt Spielertrainer Manuel Utz und fügt hinzu: „Daher darf man den aktuellen Stand nicht überbewerten.“

Zudem trifft der 32-Jährige, der in dieser Spielzeit bereits bei sechs Torbeteiligungen steht, auf seine beiden ehemaligen Trainer Ajet Abazi und Roland Pankratz aus seiner Zeit in Mering: „Für mich wird es zusätzlich ein cooles Spiel, da ich auf meine beiden Ex-Trainer treffe. Da freue ich mich natürlich drauf.“

Personell müssen die Rinnenthaler einige Ausfälle verkraften: Michael Fesenmayr und Sebastian Lindermayr stehen nicht zur Verfügung. Zudem fällt Benedikt Engl weiterhin verletzt aus. Nico Maliqi und Andreas Näßl verabschiedeten sich nach dem letzten Spiel in den Urlaub. „Wir wollen unbedingt unsere Ungeschlagen-Serie fortsetzen. Wir haben in den letzten Spielen viel Selbstvertrauen getankt. Gersthofen ist sicherlich nicht zufrieden mit der aktuellen Situation, weshalb ein sehr heißes Spiel auf uns wartet“, verrät Utz.