Vor Mertingen-Spiel: Stätzling ärgert sich über Aindlinger Trainer

Am vergangenen Mittwoch kassierte der FC Stätzling seine erste Pleite 2022 beim TSV Aindling. Nicht nur über das Ergebnis ärgert sich Stätzlings Abteilungsleiter Manfred Endraß.

Plus Der FC Stätzling braucht gegen Mertingen einen Sieg, um Aufstiegschancen zu wahren. Warum sich Abteilungsleiter Manfred Endraß über den Aindlinger Coach ärgert.

Von Sebastian Richly

Unaufhaltsam geht es Richtung Entscheidungen bei den heimischen Fußballern. In der Bezirksliga Nord sowie der Kreisliga Ost steht am Mittwoch jeweils erneut ein kompletter Spieltag an. Dabei kommt es zum Derby zwischen dem TSV Aindling und dem VfL Ecknach. Nutznießer könnte der FC Stätzling sein. Der ist auf einen Aindlinger gar nicht gut zu sprechen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

