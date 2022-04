Stätzling erobert Tabellenspitze - Affing vergibt Matchball

Der FC Stätzling ist neuer Tabellenführer, tut sich aber gegen Nördlingen II schwer. Affing unterliegt beim Comeback von Marc-Abdu Al-Jajeh Bubesheim.

Zwei Nachholspiele standen in der Bezirksliga Nord der Fußballer an. Der FC Affing vergab seinen Matchball in Sachen Klassenerhalt. Der FCA verlor stark ersatzgeschwächt gegen den SC Bubesheim. Spielertrainer Marc-Abdu Al-Jajeh musste auf dem Feld aushelfen. Derweil eroberte der FC Stätzling durch ein 1:1 gegen den TSV Nördlingen II die Tabellenspitze und zog am TSV Hollenbach vorbei.

FC Affing – SC Bubesheim 3:4

Die Gäste legten los wie die Feuerwehr. Bereits nach neun Minuten war der frühere Aindlinger Jan Plesner nach einer Ecke per Kopf zur Stelle und erzielte das 0:1. Bubesheim blieb spielbestimmend und belohnte sich. Hakan Polat markierte nach 18 Minuten das 0:2. Beim FCA war vom 1:0-Derbysieg in Aindling nicht mehr viel zu sehen. Man merkte den Gastgebern an, dass es das vierte Spiel innerhalb von zwölf Tagen war. Hinzu kamen zahlreiche weitere Ausfälle. Erneut nicht mit dabei waren Michael Felder und Florian Tremmel. Auch Routinier Nino Kindermann, Maximilian Leicht und Florian Kronthaler konnten nicht mitwirken. Die Ausfallliste komplettierte der rotgesperrte Sascha Meyer. So feierte Spielertrainer Marc-Abdu Al-Jajeh notgedrungen sein Punktspielcomeback. Das letzte Mal hatte der Linksfuß im November 2019 in der Bezirksliga mitgewirkt. Doch auch Al-Jajeh konnte die Niederlage nicht verhindern. Vor allem kämpferisch waren die Gäste überlegen. Hoffnung keimte nach rund einer halben Stunde auf, als Al-Jajeh Max Schacherl bediente und es 1:2 stand. Gleich nach dem Seitenwechsel fiel dann die Vorentscheidung. Alexander Thiel verursachte einen Strafstoß, den Mehmet Levet verwandelte. Nach rund einer Stunde erhöhte Steffen Hain per Abstauber gar auf 1:4. Tobis Jorsch per Foulelfmeter und Manuel Steinherr mit einem Volleytreffer betrieben lediglich Ergebniskosmetik. (sry-)

In Aindling noch draußen, stand Marc-Abdu Al-Jajeh nun wieder auf dem Platz. Foto: Adrian Golderberg





FC Stätzling – Nördlingen II 1:1

Die Gäste legten in den Anfangsminuten los wie die Feuerwehr und hatten bereits in der dritten Minute großes Pech, als man nur den Innenpfosten traf. Nur zwei Minuten später fiel bereits das 0:1. TSV-Spielführer Lösch zirkelte einen Freistoß sehenswert in den Winkel. Danach hatte der FC Stätzling optisches Übergewicht. Erst nach einer guten halben Stunde verzeichnete der FCS durch Widmann und Adldinger Torabschlüsse. Auch nach dem Seitenwechsel tat sich der Gastgeber schwer. Erst in der 65. Minute gab es die erste Stätzlinger Großchance. Nach einem Steilpass von Fischer lief Blenk alleine auf den Keeper zu und zielte knapp am Gehäuse vorbei. In der 84. Minute stürmte Blenk in den Strafraum und wurde dabei zu Fall gebracht. Widmann verwandelte den Elfer zum 1:1. In den Schlussminuten hatte der FCS noch eine gute Gelegenheit. Manfreda kam am Fünf an den Ball und scheiterte am Torwart. (bidi)