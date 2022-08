Stätzling gewinnt Duell der Sieglosen - Ecknach nicht zu stoppen

Plus Stätzling landet im Derby gegen Affing einen Befreiungsschlag. Aindling siegt in Überzahl. Ecknach feiert den nächsten Sieg, während Kissings Serie reißt.

Einen Befreiungsschlag landete der FC Stätzling. Im Derby gegen den FC Affing gelang dem Team von Trainer Andreas Jenik endlich der erste Sieg der noch jungen Spielzeit. Dabei kam es zu einem Bruderduell zwischen den Pfosten. Der TSV Aindling feierte einen Pflichtsieg. Weiterhin nicht zu stoppen ist der VfL Ecknach, während Kissing die erste Pleite kassierte.