Fußball-Bezirksliga

19:00 Uhr

Stätzling meldet sich im Aufstiegskampf zurück - Aindling verliert Topspiel

Plus Mit zwei Siegen meldet sich der FC Stätzling im Aufstiegsrennen zurück. Kissing kassiert mit der letzten Aktion den Ausgleich. Affing erhält nächsten Dämpfer.

Artikel anhören Shape

Der Kampf um den Aufstieg in der Bezirksliga Nord spitzt sich zu. Spitzenreiter TSV Aindling strauchelt kurz vor der möglichen Meisterschaft. Der FC Stätzling meldet sich mit zwei Siegen im Rennen um Platz zwei zurück. Affing und Kissing kassieren ganz späte Gegentreffer. Ecknach landet Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

FC Stätzling - Meitingen 1:0

Beide Mannschaften zeigten von Beginn an eine hohe Laufbereitschaft und setzten den Gegner immer wieder durch Pressing unter Druck. So sahen die Fans kaum Offensivaktionen, aber eine intensive Partie. Bei einer frühen Doppelchance wurde ein Kopfball von Stätzlings Elia Giordanelli noch auf der Linie geklärt und unmittelbar danach prüfte Luca Lenz TSV-Keeper Niklas Schmitt mit einem Linksschuss. Eine sehenswerte Kombination in der 28. Minute führte dann zum Tor des Tages. Mert Sert schickte Noah Baum auf der linken Außenbahn und seine Hereingabe verwertete Lenz. Nach dem Seitenwechsel ließ das Tempo nach und der FC Stätzling konzentrierte sich auf die Defensive. Torabschlüsse von Baum, Giordanelli und Lenz sorgten immer wieder für Nadelstiche. Auch eine Stätzlinger Unterzahlphase wurde schadlos überstanden. Spielführer Loris Horn musste mehrere Minuten behandelt und anschließend ausgetauscht werden. Glück hatten die Gastgeber, als ein Kopfball auf der Latte landete. Emanuel Blenk verpasste nach einer Flanke nur um Zentimeter die Vorentscheidung. Blenk hatte in der Nachspielzeit auch das 2:0 auf dem Fuß. Dennoch rettet der FCS den Sieg über die Zeit. (bidi)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .