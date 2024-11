Stätzling setzt Siegesserie fort – Zell holt wichtigen Dreier im Kellerduell

Mit dem dritten Sieg in Folge arbeitet sich der FC Stätzling in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga Nord weiter nach oben. Für den BC Rinnenthal und den VfL Ecknach gab es keine Punkte. Dafür besiegte Griesbeckerzell Schlusslicht Günzburg und Spitzenreiter Hollenbach bleibt durch einen knappen Sieg ungeschlagen. Mering nimmt in der Süd-Staffel einen Punkt aus Egg mit, hadert aber mit dem Schiri.

