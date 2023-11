Fußball-Bezirksliga

Stätzling und Mering mit spätem Happy End - Ecknach revanchiert sich bei Zell

Plus Der FC Stätzling und der SV Mering bleiben mit späten Siegen oben dran. Der Vfl Ecknach dreht Derby in Griesbeckerzell. Hollenbacher sind Remiskönige.

Der FC Stätzling bleibt mit einem Sieg nach einer Aufholjagd gegen den FC Gundelfingen II auf Platz zwei der Bezirksliga Nord. Auch der SV Mering schlug spät zu und gewinnt nach Rückstand. Der VfL Ecknach setzte sich im Aichacher Stadtderby in Griesbeckerzell durch. Die Fußballer des TSV Hollenbach unterstreichen ihren Ruf als Remiskönige.

Stätzling – Gundelfingen 5:3

Eine Achterbahn der Gefühle gab es beim 5:3-Erfolg des FCS gegen die Reserve des FC Gundelfingen. Zwei Treffer in der Schlussphase sorgten für das Stätzlinger Happy End. Die ersten Spielminuten verliefen kurios. Den Gundelfinger Führungstreffer in der ersten Minute durch Johannes Hauf konnte Paul Iffarth bereits zwei Minuten später egalisieren. Eine weitgezogene Flanke von Tim Sautter bugsierte er mit dem lang gestreckten Bein zum 1:1 ins Netz. Die Gastgeber kontrollierten die Partie daraufhin und kamen durch Iffarth, Mert Sert und Vincent Stegmiller zu weiteren Tormöglichkeiten. In der 34. Minute sorgte Iffarth nach einer doppelten Kopfballverlängerung für das 2:1, als er ebenfalls per Kopf platziert ins rechte Eck traf. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel unterschätzte FCS-Keeper Fabian Rosner außerhalb des Strafraums einen Gundelfinger Befreiungsschlag und Hauf schob zum 2:2 ins leere Tor. Der FCS ging dann nach einer guten Stunde Spielzeit erneut in Führung, denn Sert verwandelte einen an ihn verschuldeten Foulelfmeter zum 3:2. Danach verbuchten die Stätzlinger noch Chancen durch Marco Martens und Sert, den nächsten Treffer erzielten aber die Gäste in der 84. Minute durch Nik Groepper zum 3:3. Nur zwei Minuten später stieg der eingewechselte Emanuel Blenk nach einer Flanke am höchsten und nickte zur erneuten Stätzlinger Führung ein. Die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit, als sich Sert im Strafraum geschickt durchsetzte und flach ins lange Eck vollendete. (bidi)

