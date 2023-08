Fußball-Bezirksliga

Stätzling verteidigt Tabellenspitze - Hollenbach ist in Lauerstellung

In dieser Szene scheitert der Stätzlinger Emanuel Blenk zwar am Torwart des SSV Glött, am Ende siegte der FCS aber mit 3:1.

Plus Mit einem späten Auswärtssieg beim SSV Glött bleiben die Stätzlinger Fußballer in der Bezirksliga Nord vorn. Hollenbach mischt oben mit. Mering verbucht einen Achtungserfolg.

Für die Fußball-Bezirksligisten aus dem Wittelsbacher Land gab es am Wochenende viel Grund zum Jubeln. In der Nord-Staffel verteidigte der FC Stätzling die Tabellenführung und auch der TSV Hollenbach und der VfL Ecknach siegten. In der Süd-Staffel verbuchte der SV Mering einen Achtungserfolg.

FC Thalhofen – SV Mering 3:3

Der SV Mering wartet nach dem Abstieg aus der Landesliga zwar weiter auf den ersten dreifachen Punktgewinn in der Bezirksliga Süd. Doch das 3:3 am Samstag in Thalhofen ist gefühlt als Sieg zu betrachten, denn die Gastgeber führen die Tabelle der Bezirksliga Süd an. Bis zur 89. Minute sah es ganz danach aus, als würde der Heimverein auch seine dritte Partie in dieser Runde für sich entscheiden. Doch dann glückte Massimo Pegoraro noch der Ausgleich, ehe sein Teamkamerad Adam Matuszak die Gelb-Rote Karte sah und des Feldes verwiesen wurde. Die ersten beiden Treffer des MSV waren auf das Konto von David Schwab und Harald Kerber gegangen. Robin Volland und Luca Csauth (zwei) hießen die Torschützen des FC Thalhofen. „War ein sehr, sehr gutes Spiel von uns“, zeigte sich Merings Trainer Dominik Sammer überaus angetan von seinen Leuten. Dass die nach einem Rückstand zum Ende hin noch mal zurückkamen, hat ihm besonders gut gefallen: „Es war sehr wichtig, 3:3 zu spielen. Wir hätten auch gewinnen können, aber das wäre vielleicht des Guten ein bisschen zu viel gewesen.“ Dabei war die personelle Lage alles andere als optimal. Sammer berichtete: „Acht Spieler haben uns gefehlt.“ So musste man Adam Matuszak aus der zweiten Mannschaft engagieren. Über ihn sagte der Coach: „Der hat das super gemacht.“ Co-Trainer Bujar Bytyqi musste nach einer halben Stunde verletzt die Segel streichen. (jeb)

