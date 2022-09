Traumeinstand: Stätzling feiert mit neuen Trainern Kantersieg

Plus Der FC Stätzling feiert einen Kantersieg. Der VfL Ecknach verliert erstmals in dieser Saison. Kissing verteilt Geschenke und bei Aindling wird es farbenfroh.

Ein Ausrufezeichen setzte der FC Stätzling nach dem Trainerwechsel beim Kantersieg gegen Gundelfingen. Während Ecknach die erste Niederlage kassiert und die Tabellenführung verliert, geht es beim Gastspiel des TSV Aindling farbenfroh zu. Kissing verteilt Geschenke und Affing hat ein Standardproblem.