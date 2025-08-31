Sieben auf einen Streich: SV Mering feiert Schützenfest

Freud‘ in der Bezirksliga Süd, Leid in der Bezirksliga Nord: Der SV Mering ist nicht einfach nur zurück in der Spur, sondern beweist Schützenfest-Qualitäten – inklusive einiger Torschützen aus dem eigenen Nachwuchs. Der BC Rinnenthal kehrt dagegen mit einer Niederlage aus Gersthofen zurück.

SV Mering – SV Egg a. d. Günz 7:0 Der SV Mering feierte beim 7:0 gegen die SpVgg Egg an der Günz ein wahres Schützenfest und präsentierte in mustergültig seine Qualitäten unter dem neuen Spielertrainer Thilo Wilke: Offensivqualität und zugleich defensive Stabilität. In der ersten Hälfte trugen sich zwei Spieler, die im Sommer aus der zweiten Mannschaft hochgezogen wurden, in die Torschützenliste ein: Lukas Weißenböck brachte die Meringer in der 10. Minute nach einem langen Pass aus dem Mittelfeld und guter Direktabnahme mit seinem schwachen Fuß früh in Führung, ehe Daniel Kapfer in der 25. Minute nach einem schnellen Umschaltspiel auf 2:0 erhöhte. In Folge wurde die Partie etwas wilder und die Gäste aus Egg kamen besser in die Partie, konnten sich jedoch keine nennenswerten Torchancen herausspielen. „Besonders in den ersten 25 Minuten haben wir für einen Bezirksligisten sehr schönen Fußball gespielt. Danach waren wir etwas ungeordnet und kamen dementsprechend auch nicht mehr so gut in die Zweikämpfe“, beschrieb Wilke die ersten 45 Minuten seiner Mannschaft.

Icon Galerie 37 Bilder Ein Kantersieg par excellence: 7:0 fertigt der SV Mering den SV Egg a.d. Günz zu Hause ab. Wir haben die besten Eindrücke des Meringer Schützenfestes gesammelt.

Nach dem Seitenwechsel zündeten die Gastgeber ein wahres Offensivfeuerwerk: In der 57. Minute markierte Lukas Weißenböck - erneut nach einem tiefen Zuspiel hinter die Abwehr - seinen Doppelpack und erhöhte auf 3:0. Nach einem Ballgewinn elf Minuten später fand der eingewechselte Jonas Niemi den ebenfalls eingewechselten Fabio Gottwald, der auf 4:0 erhöhte (68.). Binnen fünf Minuten drehte der vorherige Vorbereiter selbst zum Doppeltorschützen auf und stellte die komfortable 6:0-Führung für den SV Mering her (74./79.). Fünf Minuten vor Abpfiff reihte sich auch Simon Gail in die Liste der Torschützen ein und markierte den 7:0- Endstand. „Ich freue mich natürlich über so einen Sieg. Mir ist es aber wichtiger, eine Entwicklung in der Mannschaft zu sehen. Besonders die Arbeit gegen den Ball und die Meter nach hinten sind sehr wichtig. Das sind zwar die ekligen Wege die man investieren muss, hilft aber der Mannschaft enorm viel. Großes Lob heute an die Mannschaft für die gezeigte Intensität“, resümierte der junge Spielertrainer und lobte seine Truppe. (kerde)

TSV Gersthofen – BC Rinnenthal 2:0 Mit einer unnötigen 0:2-Niederlage kehrte der BC Rinnenthal am Freitagabend vom Gastspiel beim TSV Gersthofen zurück. Torschützen für die Heimelf waren Fabian Bühler und Jermaine Meilinger. Der TSV Gersthofen bestimmte mit dem genesenen Torjäger Fabian Bühler die ersten Spielminuten und kam in der fünften Minute gleich zur ersten großen Chance: Der Topstürmer der Vorsaison scheiterte mit seinem Schuss aus knapp zwanzig Metern zunächst an BCR-Keeper Hannes Treffler und jagte den abprallenden Ball dann aus etwa zehn Metern volley an den Querbalken.

Unnötige Niederlage: BC Rinnenthal findet nach 0:2-Rückstand nicht mehr zurück ins Spiel

Nach dieser Aktion war der BCR offensichtlich wach und kam besser in die Partie, allerdings fehlte im letzten Drittel einfach die Präzision in den Angriffsaktionen und deshalb blieben vielversprechende Aktionen – Freistoß Merwald, Kopfball Manuel Utz nach toller Merwald-Flanke, Zuspiel von Elias Stegmann auf Utz – ohne Erfolg. Wenigstens stand die Defensive sicher und so erspielte sich auch die Heimelf keine Torgelegenheit mehr. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff kam Michael Fesenmayr nach einer Flanke von Daniel Koller zum Kopfball, doch der Ball senkte sich auf das Tornetz.

Zurück auf dem Platz: Fabian Bühler traf beim Comeback für Gersthofen gegen den BC Rinnenthal. Foto: Oliver Reiser

Nach dem Seitenwechsel erwischte Rinnenthal den besseren Start. Jakob Seidl legte im Strafraum auf den freistehenden Utz zurück, doch dieser rutschte bei der Ballannahme weg und die Chance war dahin. Der BCR bemühte sich weiter um einen gezielten Spielaufbau, während die Heimelf die Bälle nur noch weit und lang auf ihren Torjäger Bühler schlug. Und diese Taktik wurde in der 57. Spielminute belohnt, als der Ball durch die BCR-Abwehrkette rutschte. Den ersten Abschluss von Bühler konnte BCR-Verteidiger Lukas Genitheim noch spektakulär mit dem Kopf abwehren, doch beim folgenden Rückpass von der Torlinie wurde Bühler mehr oder weniger unfreiwillig angeschossen – der Ball prallte unhaltbar zum 1:0 ins lange Eck.

Rinnenthal fand auf diesen Rückstand keine Antwort mehr, außer einer guten Kopfballgelegenheit von Elias Bradl nach Freistoßflanke von Merwald gab es keine klaren Chancen mehr in einer immer hektischer werdenden Partie. In der sechsten Minute der Nachspielzeit fiel die endgültige Entscheidung, als nach einem missglückten Ausflug von Keeper Treffler an die Seitenlinie Gersthofens Meilinger den Ball aus etwa 40 Metern zum 2:0-Endstand ins verwaiste Rinnenthaler Tor schoss. (lint)