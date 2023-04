Trainerbeben in Kissing: Aufstiegscoach Marco Henneberg tritt beim KSC zurück

Marco Henneberg ist nicht mehr Trainer beim Kissinger SC. Nachfolger des Aufstiegscoachs wird ein KSC-Urgestein, das sofort gefordert ist.

Im Abstiegskampf der Bezirksliga Süd gibt es einen Trainerwechsel. Marco Henneberg trat am Montag als Coach des Kissinger SC zurück. Für ihn übernimmt ein Kissinger Urgestein. An der Seitenlinie steht ab sofort mit Sebastian Bregulla ein alter Bekannter. Das Kissinger Eigengewächs trainierte bereits die Zweite des KSC, war Jugendtrainer und Co-Trainer. Bis zur Winterpause gab der 39-Jährige die Kommandos beim Kreisklassisten VfL Egenburg.

Fußball: Kissinger SC nach Talfahrt in Abstiegsgefahr

Vorgänger Henneberg kam 2019 nach Kissing. In seiner ersten Saison holte der 52-Jährige mit dem KSC den Kreispokal, im vergangenen Jahr gelang der Aufstieg in die Bezirksliga. „Ich habe den Verein am Montagvormittag informiert. Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Das hat gar nichts mit der Mannschaft zu tun, die immer alles gegeben hat. Es ist ein Bauchgefühl und auch keine Kurzschlussreaktion. Die Entscheidung ist in den vergangenen Wochen bei mir gereift“, so Henneberg. Bis Sommer wird der Aretsrieder (Kreis Augsburg) in jedem Fall pausieren, wie es dann weitergeht, steht noch nicht fest.

Bereits am Dienstag leitete Nachfolger Sebastian Bregulla das Training: „Er kennt die Mannschaft und das Umfeld. Er war mein Wunschkandidat. Wir hoffen, dass wir mit ihm so schnell wie möglich da unten rauskommen und die Klasse halten“, so Mario Borrelli, der nun auch die Mannschaft in die Pflicht nimmt. Bereits am Donnerstag steht Bregullas erste Bewährungsprobe an. (sry)