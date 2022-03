Fußball-Bezirksliga

18:00 Uhr

Nach bescheidener Vorbereitung: Was in Stätzling besser werden muss

Mit den Ergebnissen in der Vorbereitung war Stätzlings Trainer Andreas Jenik nicht zufrieden. Sein Team liegt vor dem Ligaauftakt in der Bezirksliga Nord aber in Lauerstellung zu den Aufstiegsplätzen.

Plus Der FC Stätzling startet am Sonntag in die Restsaison. Warum Trainer Andreas Jenik die Ergebnisse der Testspiele nicht überbewertet und was die Ziele sind.

Von Sebastian Richly

Ein Sieg, ein Unentschieden, vier Niederlagen – so lautet die Bilanz des FC Stätzling. Nicht in der Bezirksliga Nord, sondern in der Vorbereitung. Rein von den Ergebnissen her lief es für das Team von Trainer Andreas Jenik in den vergangenen Wochen nicht optimal. Woran das liegt und warum der Coach dennoch in der Restsaison viel vor hat.

