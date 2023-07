Fußball-Bezirksliga

23.07.2023

Zum Saisonstart: Stätzling erobert Tabellenspitze - Meringer Nullnummer

Luca lenz (rechts) und der FC Stätzling feierten zum Auftakt beim FC Gundelfingen II einen 7:1-Kantersieg und eroberten so die Tabellenspitze in der Bezirksliga Nord. Foto: Walter Brugger

Plus Der FC Stätzling feiert zum Auftakt einen Kantersieg und steht ganz oben in der Tabelle. Der SV Mering kommt nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.

Artikel anhören Shape

Ein Ausrufezeichen setzte der FC Stätzling, der sich dank eines Kantersieges an die Tabellenspitze setzte. Paul Iffarth traf gleich drei Mal. Keine Tore gab es beim ersten Auftritt des SV Mering.

FC Heimertingen – SV Mering 0:0

Mit lediglich fünf Startelfspielern aus dem letzten Relegationsspiel in der vergangenen Saison startete der MSV in die Bezirksliga. In einem umkämpften Auswärtsspiel beim FC Heimertingen mit elf Gelben Karten kam die Mannschaft von Trainer Dominik Sammer nicht über ein torloses 0:0 hinaus. „Ein gerechtes Unentschieden“, meinte Sammer, der seine Mannschaft vor allem in Durchgang eins deutlich spielbestimmender sah. „Wir haben in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht und waren überlegen, lediglich die Umschaltsituationen haben wir nicht gut genug genutzt“, so der Coach, der hinzufügte: „Im zweiten Durchgang haben wir ein wenig die Ordnung im Aufbau verloren, was einem körperlich starken Gegner wie Heimertingen natürlich in die Karten spielt. Zudem waren wir vor dem Tor meist zu hektisch und haben unsere Aktionen nicht sauber zu Ende gespielt“. Dennoch zeigte sich Sammer zufrieden mit dem Spiel „Es war ein sehr schweres Auswärtsspiel heute, wir haben einen Punkt geholt und zu null gespielt“. Auch mit der Entwicklung des Teams blickte Sammer optimistisch in die Zukunft: „Den Punkt nehmen wir natürlich mit. Wir brauchen kleine Schritte, um zum Erfolg zu kommen“. (lost)

