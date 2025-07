Treffen der Unbesiegten: Kissing empfängt Bobingen im Halbfinale

Es wäre wohl kaum überraschend, wenn die Fußballer des Kissinger SC heute Abend wieder einmal in ihrer Lieblingsdisziplin ran dürften: im Elfmeterschießen. Schließlich haben sie und ihr Kontrahent im Halbfinale des Kreispokals derart viel gemeinsam, dass ein Remis nach 90 Minuten wohl trotz des Klassenunterschieds kaum jemanden verwundern dürfte. Beide Mannschaften sind in ihren Ligen Dritter - Kissing in der Kreisliga Augsburg, Bobingen in der Bezirksliga Süd-, beide haben im laufenden Kalenderjahr kein Pflichtspiel verloren, beide seit zwei Partien kein Gegentor zugelassen.

