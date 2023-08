Fußball

15:00 Uhr

Dank Neuzugang: SV Mering rettet sich ins Halbfinale des Kreispokals

Plus Trotz eines 0:2-Rückstandes dreht der SV Mering das Viertelfinale beim SV Hammerschmiede und zieht ins Halbfinale ein. Ein Neuzugang trifft im ersten Spiel.

Artikel anhören Shape

Ein hartes Stück Arbeit wartete im Viertelfinale des Kreispokals auf den SV Mering beim SV Hammerschmiede. Am Ende setzte sich der Landesligaabsteiger mit 3:2 durch. Ein Neuzugang leistete seinen Beitrag.

Dabei ging es denkbar schlecht los für das Team von Trainer Dominik Sammer. Nach zwölf Minuten ging der Kreisligaaufsteiger durch Bernd Marcksteiner in Führung. Nach einer halben Stunde stellte der frühere Stätzlinger Sebastian Kraus auf 2:0 für die Augsburger. Doch die Meringer schlugen zurück. Kurz nach der Pause erzielte Jonas Niemi den Anschluss. Nach einer Stunde markierte der eingewechselte Neuzugang Paul Fischer den Ausgleich. Der 20-Jährige wurde erst kurz vorher verpflichtet und traf gleich im ersten Spiel für den MSV. Der Mittelfeldspieler kommt vom Bezirksligisten ASV Dachau. Er trainierte in der Jugend beim SC Oberweikertshofen unter Sammer. Zurück zum Spiel: Den Siegtreffer für die Gäste erzielte Sebastian Kempf in der 78. Minute, wodurch der MSV im Halbfinale steht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .