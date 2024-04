Fußball

David gegen Goliath: Rinnenthal zu Gast beim defensivschwächsten Team

Plus Der BC Rinnenthal ist der klare Favorit. Der FC Stätzling hakt nach einem gedämpften Plärrer-Besuch die Meisterschaft ab und konzentriert sich auf Platz zwei.

Von Sebastian Richly

Für den FC Stätzling ist Platz eins nach der Niederlage in Günzburg in weite Ferne gerückt. Für den FCS geht es nun darum, den zweiten Platz abzusichern. Warum Trainer Emanuel sich noch nicht mit der Relegation befassen will.

"Ich habe schon Stimmen gehört, die sagen, wir spielen um die goldene Ananas. Das sehe ich nicht so, wir brauchen noch drei bis vier Siege und haben ein schweres Restprogramm", so Baum, der vor allem vor dem kommenden Gegner FC Horgau am Samstag warnt. "Das ist eine gute Mannschaft, die an guten Tagen jeden schlagen kann. Sieh haben Moral." Das zeigten der FCH schon im Hinspiel, als sie gegen den FC Stätzling in der Nachspielzeit noch das 1:1 erzielten. "Natürlich wollen wir gewinnen, es ist ein Pflichtsieg, aber dafür müssen wir entsprechend eine Reaktion zeigen." Nach dem Günzburg-Spiel ging es für den FCS noch auf den Augsburger Plärrer, wobei die Stimmung etwas gedämpft war. "Viele haben noch über das Spiel gesprochen, die Enttäuschung war groß. Mit der Meisterschaft brauchen wir uns nicht mehr zu befassen. Da müsste schon viel passieren", so Baum, der aber auch sagt. "Günzburg hat bärenstark gespielt, das muss man auch einmal zugeben. Wenn du so spielen, werden einige Probleme bekommen." Personell sieht es im Stätzlinger Lager wieder besser aus. Elia Giordanelli und Marco Martens kehren zurück ins Team, ebenso wie Emanuel Blenk.

