Derbys im Achtelfinale: Kissing empfängt Friedberg - Stotzard gegen Petersdorf

Giuliano Stark und der Kissinger Sc treffen im Achtelfinale des Kreispokals am Mittwoch auf den TSV Friedberg. Foto: Rudi Fischer

Plus Im Achtelfinale des Kreispokals stehen mehrere Derbys auf dem Programm. Der Kissinger SC empfängt den TSV Friedberg und die DJk Stotzard Alsmoos-Petersdorf.

Unaufhörlich geht es weiter im Kreispokal der Fußball. Am Mittwochabend steht bereits dir dritte Runden und damit das Achtelfinale an. Dabei gibt es wieder einige spannende Derbys. Der SV Mering ist erneut klarer Favorit. Der Kissinger SC empfängt den TSV Friedberg zum Duell zweier Kreisligisten. Der TSV Dasing muss auswärts ran. Stotzard hat nächstes Derby vor der Brust und trifft auf Petersdorf.

„Pokal ist geil, aber natürlich anstrengend“, so spricht Merings Trainer Dominik Sammer über den Wettbewerb. Der MSV setzte sich vor rund einer Woche souverän mit 4:0 bei den Sportfreunden Friedberg durch. Ein ähnliches Ergebnis erwartet Sammer nun auch beim Gastspiel beim SV Schwabegg. Beim Kreisklassisten ist der Landesligaabsteiger erneut favorisiert. „Wir wollen die Aufgabe wieder genauso konzentriert angehen, allerdings werden wir wieder rotieren. Unsere jungen Spieler können sich so zeigen und ich kann dem ein oder anderen eine Pause geben“, so Sammer.

