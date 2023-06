Fußball

Die Hoffnung lebt: Mering verschafft sich gute Ausgangsposition für Klassenerhalt

Der SV Mering um Gabriel Ögünc (rechts) holt im Hinspiel der Relegation bei der SpVgg Haidhausen ein 1:1. Damit ist für das Rückspiel am Sonntag in Friedberg alles offen. Foto: Oliver Rabuser

Plus Der SV Mering präsentiert sich im Hinspiel in Haidhausen stark, verpasst aber aufgrund mangelnder Chancenverwertung den Sieg. Das macht Hoffnung für Sonntag.

Von Oliver Rabuser

Entschieden ist noch lange nichts. Aber ein Fünkchen Hoffnung mehr kann der SV Mering mit Blick auf den Klassenerhalt in der Landesliga Südwest in jedem Falle in die Waagschale werfen. Nach dem 1:1 bei der SpVgg Haidhausen liegt es am Sonntag (16 Uhr) a MSV, den nächsten Schritt zu gehen. Zumal die Meringer in Summe das bessere Team stellten.

Gleichwohl warnt Trainer Gerhard Kitzler vor voreiligen Schlüssen. Schließlich kamen die Münchner über die Saison auswärts komplett ohne Niederlage über die Runden. „Die Spielweise war gut, auch die Einstellung hat gepasst“, zeigte sich der Meringer Trainer insoweit zufrieden mit seiner Elf. Einziges Manko: Stellt man die Chancen gegenüber, hätten die Gäste eigentlich als Sieger vom Platz gehen müssen. „Wir haben sechs oder sieben Großchancen gehabt“, bedauerte Kitzler den Wucher in der Offensive. Aber, so der routinierte Coach süffisant, das „ist bei uns eine längere Geschichte.“ Harald Kerber eröffnete diesbezüglich die Chronologie. Nach einem öffnenden Ball aus der eigenen Hälfte, nutzte der Offensivmann die disfunktionale Abseitsfalle der Heimelf zum Heber über Keeper Michael Perkovic, allerdings auch über die Querlatte. Perkovic war es dann auch, der einen Kopfball von Jona Köhler am kurzen Pfosten reflexartig parierte.

