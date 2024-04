Fußball

vor 18 Min.

Durstiger MSV - Findet Mering zum Volksfest zurück in die Spur?

Plus Der MSV bestreitet die Generalprobe für das Pokalfinale. Der BC Rinnenthal kann einen großen Schritt Richtung Titel machen. Der TSV Dasing muss gewinnen.

Von Lorenz Ostermaier, Lorenz Ostermaier, Sebastian Richly

Gleich zwei Schicksalsspiele gibt es am Sonntag in der Kreisliga Ost. Der BC Rinnenthal könnte schon fast die Meisterschaft perfekt machen. Dagegen hat der TSV Dasing seine wohl letzte Chance auf den Klassenerhalt. Warum der TSV Friedberg gegen Klingsmoos optimistisch ist. Der SV Mering will im Bierzelt mit einem Sieg im Rücken feiern.

Durch das 1:1 beim Tabellenführer Cosmos Aystetten ist der SV Mering mittlerweile seit vier Spielen ohne einen Sieg. Am Wochenende empfängt der MSV den FC Wiggensbach, das Ziel ist klar: „Wir werden alles daran setzen am Volksfestwochenende den Heimsieg zu holen, danach geht es aufs Volksfest, da wäre es für die Stimmung natürlich auch besser“, so Trainer Dominik Sammer. Dass am Mittwoch das Pokalfinale ansteht, interessiert Sammer noch nicht: „Wir werden auf keinen Fall schonen, wir schauen nur auf Wiggensbach“.

