Eine ungewöhnliche Ehe: Stätzling und Igenhausen bilden Spielgemeinschaft

Plus Der FC Igenhausen und der FC Stätzling II bilden eine Spielgemeinschaft. Der Schritt ist ungewöhnlich. Was sich beide Vereine erhoffen und wo gespielt wird.

Von Sebastian Richly

Viele Fußballvereine kämpfen ums Überleben. Die Anzahl der Spieler wird weniger. Im Jugendbereich sind Spielgemeinschaften schon längst üblich, auch im Erwachsenenbereich gibt es sie mittlerweile. Eine ungewöhnliche Konstellation geht in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga Ost an den Start. Dort startet eine Mannschaft, bestehend aus dem FC Stätzling II und dem FC Igenhausen. Zwei Vereine, die nicht nur geografisch weit auseinanderliegen.

Vor rund einem Jahr stieg der FC Stätzling II in die Kreisliga auf. Nun wieder es spielertechnisch eng. Foto: Sebastian Richly

„Wir hatten keine Wahl und mussten etwas machen - bevor wir unsere Zweite abmelden“, bringt Stätzlings Abteilungsleiter Manfred Endraß die Situation auf den Punkt. Die Bezirksliga-Reserve hatte schon in der abgelaufenen Saison mit Personalproblemen zu kämpfen, schaffte aber dennoch den Klassenerhalt in der Kreisliga. Jetzt haben erfahrene Spieler aufgehört oder sind wie Sebastian Kraus (SV Hammerschmiede) gewechselt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

