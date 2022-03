Fußball

06:00 Uhr

Elfmeterschießen? Warum für Mering das Spiel doppelt wichtig ist

Im ersten Heimspiel holte der SV Mering (rote Trikots) einen 2:0-Sieg gegen Geretsried. Gegen den FV Illertissen II will das Team von Trainer Ajet Abazi seine Heimserie am Sonntag ausbauen.

Plus Nach der 0:3-Schlappe in Egg ist der MSV im Heimspiel gegen Illertissen II auf Wiedergutmachung aus. Warum ein Unentschieden kuriose Folgen haben könnte.

Von Lorenz Ostermaier

Während für die Landesliga-Fußballer des SV Mering am Sonntag bereits das vierte Punktspiel in diesem Jahr auf dem Programm steht, feiert der FC Stätzling 2022 seine Premiere in der Bezirksliga. Warum die Partie des MSV sogar ins Elfmeterschießen gehen könnte.

