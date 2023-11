Fußball

vor 31 Min.

Entscheidende Wochen: Mering und Stätzling wollen gute Ausgangsposition

Jugendtorwart Fabian Wrede dem SV Ottmaring mit diesem gehaltenen Foul-Elfmeter den 1:0-Sieg über Schwaben Augsburg II. Der SVO ist am Wochenende spielfrei, alle anderen heimischen Teams müssen ran.

Plus Der SV Mering und der FC Stätzling sind zu Hause in der Favoritenrolle. Rinnenthal visiert in der Kreisliga die Spitze an. Kissing steht vor einer Herkulesaufgabe.

Von Lorenz Ostermaier, Lorenz Ostermaier, Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Der FC Stätzling uns der SV Mering starten in die Rückrunde mit Heimspielen und sind jeweils klar in der Favoritenrolle. In den Kreisligen kommt es zu Duellen auf Augenhöhe. Mit Schützenhilfe kann der BC Rinnenthal sogar die Spitze erobern.

Bezirksliga Mit dem souveränen 5:1 Heimsieg gegen den TSV Dinkelscherben konnte der SV Mering die Hinrunde erfolgreich abschließen. „Wir haben uns nach den Problemen, die die Mannschaft nach dem Abstieg hatte, gut gefangen und haben uns sehr gut entwickelt. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Hinrunde“, fasst Trainer Dominik Sammer die Hinrunde zusammen. Auch im ersten Spiel der Rückrunde am Sonntag um 15 Uhr möchte er mit einem Heimsieg in die Rückrunde starten. Gegner ist der FC Heimertingen. Im ersten Ligaspiel nach dem Abstieg gab es zum Auftakt ein 0:0. „Ein gerechtes Unentschieden damals, beide Mannschaften wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich, wo sie stehen“, so Sammer. Nach 15 Spielen stehen die Meringer mit 27 Punkten auf Platz vier und dürften gegen den 14. der klare Favorit sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen