Experten-Tipp: Bacherns Coach tippt vor Derby ´gegen Ried auf den FC Augsburg

Bacherns Spielertrainer Oliver Mühlberger will das Derby beim SV Ried gewinnen.

Plus Oliver Mühlberger und die SF Bachern sind seit dem ersten Spieltag ungeschlagen. Das Derby beim SV Ried sieht er als richtungsweisend. darauf wird es ankommen.

Von Sebastian Richly

Oliver Mühlberger ist in seiner zweiten Saison als Spielertrainer der Sport-Freunde Bachern aktiv. Der 31-Jährige fiebert wie seine Mannschaft dem Derby am Sonntag beim SV Ried entgegen. Der Bayern-Fan glaubt an einen deutlichen Sieg seines FCB gegen Darmstadt. Auch dem FC Augsburg traut er einen Dreier zu.

FC Bayern - Darmstadt 4:0

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

