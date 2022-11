Fußball

vor 35 Min.

Experten-Tipp: Friedberger Coach traut FC Augsburg Klassenerhalt zu

Plus Trainer Florian Schmolinski drückt dem FCA die Daumen. Mit dem TSV Friedberg II setzt er im Stadtderby auf eine Fünferkette gegen die Sportfreunde.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Florian Schmolinski ist seit dieser Saison Trainer beim TSV Friedberg II. Der 34-Jährige war zuvor schon viele Jahre für die Herzogstädter am Ball, vorwiegend bei der Zweitvertretung in der A- und B-Klasse. Vor seiner Zeit in Friedberg war Schmolinski für den FC Hochzoll aktiv. Der Augsburger drückt dem FC Augsburg die Daumen, hat aber auch Sympathien für den FC Bayern München.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen