Experten-Tipp: Für Laimerings Coach ist der FC Bayern München verwundbar

Plus Christoph Mittermaier drückt dem FCB und dem FC Augsburg die Daumen. Der FC Laimering wartet auf den ersten Sieg. Wie das gelingen soll und was die Ziele sind.

Christoph Mittermaier ist seit etwas mehr als einem Jahr Spielertrainer beim FC Laimering-Rieden. Gleich in seiner ersten Spielzeit gelang dem 30-Jährigen mit seinem Team der Aufstieg in die Kreisklasse Aichach. Der Zillenberger (Gemeinde Ried) ist Anhänger des FC Bayern München, drückt aber auch dem FC Augsburg die Daumen.