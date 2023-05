Experten-Tipp: Igenhausens scheidender Coach kritisiert Nagelsmann-Entlassung

Plus Eugenio Paci verlässt den FC Igenhausen im Sommer nach fünf Jahren. Der Fan des FC Augsburg will sich mit dem Klassenerhalt verabschieden.

Nach fünf Jahren endet im Sommer die Amtszeit von Eugenio Paci beim FC Igenhausen. Der 40-Jährige übernimmt ab nächster Saison als Trainer die DJK Augsburg West. Zuvor will sich der Augsburger aber noch mit dem Klassenerhalt verabschieden. Der Anhänger des FC Augsburg glaubt weiterhin an den Klassenerhalt des FCA. Dem FC Bayern traut er die Meisterschaft zu.

Mit Trainer Eugenio Paci stieg der FC Igenhausen in die A-Klasse auf.

