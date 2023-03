Experten-Tipp: Kissings Trainer setzt auf FC Bayern München im Topspiel

Plus Den FC Augsburg sieht Andreas Schaile auf einem guten weg zum Klassenerhalt. So stellt der Coach vom KSC II sein Team auf das Topspiel beim SV Mering II ein.

Andreas Schaile ist seit dieser Saison Trainer des Kissinger SC II. Der 36-Jährige war als Spieler lange Jahre für den TSV Merching sowie den Kissinger SC aktiv. Mit den Kissingern führt Schaile die Tabelle der A-Klasse Augsburg Mitte an. Der Polizist drückt zwar dem FC Bayern München nicht unbedingt die Daumen, glaubt aber dennoch an einen Sieg der Münchner im Topspiel.

Bayern _ Dortmund 3:1

„Trotz des ganzen Traras gewinnen die Bayern das Spitzenspiel. Die Entlassung von Nagelsmann war für mich überraschend, aber so ist das Geschäft. Wir werden sehen, was der Trainerwechsel bringt. In den entscheidenden Spielen sind die Bayern aber immer da, so auch gegen Dortmund.“

Wolfsburg _ FC Augsburg 1:1

„Auswärts kann der FCA mit einem Punkt gut leben. Wolfsburg ist auch nicht schlecht. Augsburg hält die Klasse, weil im Verein mehr Ruhe herrscht, als bei der Konkurrenz. Die Wintertransfers sorgen zusätzlich für eine Kadertiefe.“

A-Klasse Mitte: Schaile könnte mit Remis leben

SV Mering II – Kissinger SC II 2:2

Am Sonntag kommt es zum absoluten Spitzenspiel zwischen der Meringer und der Kissinger Reserve. Mit einem Unentschieden könnte Andreas Schaile auch gut leben: „ Mering steht mehr unter Druck und muss gewinnen. Wir sind vorne und wollen die Spitzenposition verteidigen.“ Nur aufgrund des direkten Vergleichs liegen die Kissinger an der Spitze, das Hinspiel gewann der KSC mit 3:1. Es ist auch das Aufeinandertreffen der besten Offensive – Mering hat bereits 87 Tore – und der besten Defensive – Kissing hat erst acht Stück kassiert. „Mering hat vorne und im Zentrum extrem viel Qualität. Unsere Stärken liegen in der Defensive. Wir haben sie im Hinspiel nicht ins Rollen kommen lassen – das ist auch jetzt wieder der Plan“, erklärt Schaile, der viele der Meringer Spieler noch aus seiner Zeit als U19-Trainer beim MSV kennt: „Auch die Jungs kennen sich untereinander und haben ein gutes Verhältnis. In den 90 Minuten gibt es aber keine Freundschaften“, macht der 36-Jährige klar und fügt hinzu: „Beide Mannschaften hätten den Aufsteig verdient. Ich hoffe, es kommt am Ende so.“ Schaile hofft zwar auf die Meisterschaft, könnte aber auch mit Platz zwei leben: „Der Aufstieg war nicht unser Ziel. Dass wir da oben stehen, ist umso schöner. Relegationsspiele haben auch etwas.“ Die Kissinger gehen mit Selbstvertrauen in das Spitzenspiel, schließlich schlug der KSC zum Auftakt den Drittplatzierten Öz Akdeniz. „Das war wichtig für die Stimmung. Man hat das diese Woche sofort bei der Trainingsbeteiligung gesehen. Die Jungs sind heiß auf Mering und wollen jetzt Platz eins verteidigen.“